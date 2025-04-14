Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü temmuz ayına çevrildi. Yıl başında yüzde 30 oranında artırılarak net 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yaz aylarında yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği kamuoyunun gündeminde. Enflasyondaki artış ve alım gücündeki düşüş, ara zam beklentisini güçlendirirken, yetkililerden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, her yıl Aralık ayında belirleniyor ve takip eden yılın Ocak ayında yürürlüğe giriyor. 2024 yılı başında yapılan düzenlemeyle brüt asgari ücret 26 bin 5 TL, net asgari ücret ise 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı. Ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteği de 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarılmıştı.

'GEREKİRSE GÜNDEME GELEBİLİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada temmuz ayında bir ara zam yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, uygulanan ekonomi politikaları doğrultusunda enflasyonda düşüş beklendiğini ifade etti. Ancak olası ekonomik dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bu yönde ilerliyor. Ancak olağanüstü bir durum yaşanırsa, tıpkı 2023 Temmuz’unda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yeniden bir güncelleme gündeme gelebilir.”

GEÇMİŞTE ARA ZAMLAR NE ZAMAN YAPILDI?

2024 yılında asgari ücrete yıl içinde ek bir artış yapılmazken, son ara zam 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. O dönemde net ücret 8.506 TL'den 11.402 TL'ye çıkarılmıştı. Benzer bir güncelleme 2022 Temmuz ayında da yaşanmış, bu durum kamuoyunda ara zam beklentilerini artırmıştı.

ENFLASYON RAKAMLARI NE SÖYLÜYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayına ait verileri, ekonomik tabloyu gözler önüne seriyor. Mart ayında TÜFE yüzde 2,46 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında ise tüketici enflasyonu yüzde 38,1, üretici enflasyonu ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar ise TÜFE’de yüzde 51,26, Yİ-ÜFE’de ise yüzde 35,23 seviyesine ulaştı.

ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrette temmuzda bir ara zam olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Hükümetin enflasyonla mücadele sürecindeki gelişmeler, bu konuda belirleyici olacak. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar ve Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılması ihtimali masada duruyor. Milyonlarca çalışan, temmuz ayında alınacak kararı merakla bekliyor.