Son 6 ayda vatandaşların alım gücü üzerine yapılan bir kamuoyu yoklaması, ekonomik sıkıntının toplum genelinde derin şekilde hissedildiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 61’i alım gücünün azaldığını belirtti. Buna karşılık alım gücünün arttığını düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 4.1’de kaldı.

Katılımcıların yüzde 30.1’i alım gücünde bir değişiklik yaşamadığını ifade ederken, yüzde 4.8’i ise fikrinin olmadığını ya da soruya cevap vermediğini belirtti.

Asgari ücretin yılın ikinci yarısında yeniden belirlenip belirlenmeyeceği tartışılırken, bu anket verileri hükümetin ekonomi politikalarına yönelik halk nezdindeki memnuniyetsizliğin sinyali olarak yorumlanıyor.

GEÇİM SIKINTISI ARTIYOR

Gıda, kira ve temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışlarının haneleri ciddi biçimde zorladığına işaret eden uzmanlar, halkın büyük çoğunluğunun gelirinin enflasyon karşısında eridiğini belirtiyor.

Son dönemde açıklanan resmi enflasyon oranları ile sokaktaki gerçek enflasyon arasında ciddi bir uçurum olduğunu vurgulayan ekonomistler, toplumun geniş kesimlerinin alım gücünü kaybettiğini dile getiriyor.