Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur maaşlarına gelecek olan zam oranları netleşecek. 2025 yılı ilk 5 aylık enflasyonu TÜİK verilerine göre yüzde 15,09 olarak kaydedildi. Haziran ayı verisiyle beraber bu oranın yüzde 17-18 seviyelerine yükselmesi tahmin ediliyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını da ortaya çıkaracak.

Halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 17 bin lira seviyesine çıkarılması gündemde. Fakat kök maaşı bu düzeyin altında kalan çok sayıda emekli için en düşük aylıkta bir düzenleme yapılmadığı takdirde zamdan yararlanılamayacağı aktarılıyor. Şu an bu kapsamda yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında en düşük emekli aylığı konusu ele alındı. Artış kararı, önümüzdeki EKK toplantısında netlik kazanacak. AKP kaynakları, gerekli yasal düzenlemenin 3 Temmuz’daki TÜFE açıklandıktan sonra TBMM’ye sunulacağını ifade etti. Meclis’in 17 Temmuz’dan sonra tatile girmesi beklendiği için, düzenlemenin bu tarihten önce yasalaşması amaçlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

2025 yılına girerekken 22 bin 104 olarak belirlenen asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Asgari ücret için ara zam ihtimali, ekonomi yönetimi tarafından “ciddi sapma olması halinde değerlendirilebilir” şeklinde değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce benzer bir ifadeyle ara zamma açık kapı bırakmıştı.