Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı bir toplantı gerçekleştirdi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen ve Citigroup ile Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son hafta yaşanan döviz ve borsa sarsıntılarını değerlendirildi.

Bakan Şimşek, yatırımcılarla telekonferansta, yargı meseleleri ve geçen haftaki gelişmelere dair yorumda bulunmayacağını ifade etti. Şimşek, yabancı yatırımcılar görüşmesinde enflasyon konusunda kalıcı hasar oluşmadığını söyledi. Şimşek, OVP’de herhangi bir revizyonun gündemlerinde olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programa desteğinin tam olduğunu kaydetti.

Şimşek aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini söyledi.