Dar gelirlinin geçim koşulları 2026 yılında daha da zorlaştı. Artan gıda ve temel ihtiyaç harcamaları çalışanların alım gücünü eritti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Ocak 2026 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 31 bin 224 liraya yükseldi. Açlık sınırı bir önceki ay 30 bin 143 liraydı.

Gıda harcamasına ek olarak barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların dahil edilmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı ise 101 bin 706,40 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 40 bin 540 lirayı aştı.

MUTFAK ENFLASYONU %3.58

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış, bir önceki aya kıyasla yüzde 3.58 oldu. Son on iki aylık artış oranı yüzde 41.08, yıllık ortalama artış ise yüzde 39.79 olarak hesaplandı.

Ocak ayında temel gıda gruplarında fiyat yükselişleri dikkat çekti. Et ve tavuk fiyatlarında artış sürerken, balık fiyatları da ürün çeşitliliğine rağmen yükseldi. Meyve fiyatlarında sınırlı düşüş görülse de sebze fiyatlarındaki artış genel ortalamayı yukarı çekti. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark ilk aydan açıldı. 1 Ocak itibarıyla net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu. Çalışanların yaklaşık yarısı asgari veya ona komşu ücretlerle geçim mücadelesi veriyor.

Emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ise daha da kötü. En düşük emekli aylığı ise geçen haftaki düzenlemeyle 20 bin TL’ye çıkarıldı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 bin 149 liraya, emekli aylığıyla arasındaki fark ise 11 bin 224 liraya çıktı.

İnsan onuruna yaraşır yaşamdan uzaklaşılıyor

Türk-İş açıklamasında, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşamı karşılamaktan giderek uzaklaştığı vurgulandı. Açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırı ile elde edilen gelir arasındaki farkın büyümesinin geçim sıkıntısının boyutlarını açıkça gösterdiği ifade edildi. Öte yandan ocak ayında resmi enflasyon oranının da yüzde 4 ile 5 arasında gelmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyonunu 3 Şubat Salı günü açıklayacak. Enflasyonunun yükselmesi dar gelirli vatandaşın hayatını daha da zorlaştıracak.