Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Türkiye ekonomisindeki kur, ücret ve faiz baskısını ele alan yeni bir rapor hazırladı. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, "Sarmalın Kırılma Noktası" başlıklı raporda, enflasyonla mücadele politikalarının üretim ve ihracat üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Raporda, Türkiye'nin kur, ücret ve faiz arasındaki karşılıklı etkileşim nedeniyle ekonomik bir sarmala girdiği belirtildi. Türk lirasının değerlenmesine dayalı enflasyonla mücadele politikasının sürdürülebilirliğini kaybettiği savunuldu. Ayrıca 2027 yılı enflasyonunu etkileyecek en önemli kararlardan birinin ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı olacağı ifade edildi.

TGSD'nin hesaplamalarına göre 2020'den Ekim 2026'ya kadar brüt asgari ücret 11,2 kat, tüketici fiyatları 9,5 kat, dolar kuru ise 7 kat arttı. Türkiye'de üretilen malların dolar bazındaki fiyatı da 2020'nin son çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 71 yükseldi.

ASGARİ ÜCRETE YILDA İKİ KEZ ZAM ÖNERİSİ

TGSD, asgari ücretin geçmiş enflasyona göre belirlenmesinin fiyat artışlarını sonraki yıllara taşıdığını savunarak yılda iki kez zam yapılmasını önerdi.

Öneriye göre asgari ücret ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenecek. Zam oranları, takip eden altı aylık dönemde beklenen enflasyona göre hesaplanacak. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark da bir sonraki zamma eklenecek.

Merkez Bankası'nın 2027 yılı için yüzde 21 olan enflasyon hedefini dikkate alan TGSD, gelecek yılın ilk yarısında yüzde 11,3, ikinci yarısında yüzde 8,7 enflasyon öngördü.

2026 yılında yaşanan alım gücü kaybının da telafi edilmesini içeren hesaplamaya göre asgari ücrete ocak ayında yüzde 18,3, temmuz ayında yüzde 8,7 zam yapılması önerildi.

Bu sistemle çalışanların yıllık ortalama alım gücünün korunacağı, 2027 sonunda ise yüzde 6,3 artacağı hesaplandı. Enflasyonun yüzde 24,3 olması durumunda temmuz zammının yüzde 10,4'e çıkarılması gerektiği belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞILAMIYOR

TGSD, farklı asgari ücret zamlarının 2027 enflasyonuna etkisini de hesapladı.

Türk lirasının değer kazanmaya devam ettiği senaryoda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 23,4, yüzde 25 zam yapılması halinde yüzde 24,3, yüzde 30 zam yapılması halinde ise yüzde 25,3 olacağı tahmin edildi.

Türk lirasının reel olarak değer kazanmadığı senaryoda ise enflasyonun sırasıyla yüzde 28, yüzde 29,2 ve yüzde 30,4 seviyelerine çıkacağı hesaplandı.

Böylece incelenen senaryoların hiçbirinde yüzde 21'lik enflasyon hedefine ulaşılamıyor.

ENFLASYONDA ÜCRETİN ETKİSİ ARTTI

Raporda, Türkiye'de istihdamın hizmet sektörüne kaymasının enflasyonun yapısını da değiştirdiği belirtildi.

2006-2025 döneminde hizmet sektörünün kayıtlı istihdamdaki payı yüzde 48'den yüzde 58,5'e yükseldi. Sanayinin payı ise yüzde 29,2'den yüzde 27,3'e geriledi.

TGSD'nin analizine göre 2012-2019 döneminde enflasyon üzerinde döviz kuru daha etkiliyken, 2020-2026 döneminde asgari ücretin etkisi kurun iki katını aştı.

Ekim 2026'da hizmet enflasyonu yüzde 36,6, mal enflasyonu yüzde 25,6, kira enflasyonu ise yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

10 SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ GERİLEDİ

Rapora göre incelenen 10 imalat sektörünün tamamında rekabet gücü, en yüksek seviyelerine göre yüzde 19 ile yüzde 42 arasında geriledi.

En büyük kayıp yüzde 42 ile metalik olmayan mineral ürünlerde yaşandı. Gıda sektöründeki kayıp yüzde 41, tekstil, giyim ve deride ise yüzde 33 oldu.

Hazır giyim sektöründe yaratılan katma değerin yüzde 62'si çalışanlara giderken, imalat sanayisinde bu oran yüzde 49 olarak hesaplandı.

Brüt asgari ücretin dolar karşılığı 2022'de 347 dolardan 2026'da 715 dolara yükseldi. Buna rağmen çalışanların alım gücü, Ocak 2024'teki en yüksek seviyenin yüzde 27 altında kaldı.

TEKSTİL VE GİYİMDE 372 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

2025 yılında 15,8 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çalışan sayısı Aralık 2022-Ağustos 2026 döneminde 1 milyon 222 binden 850 bine düştü.

İmalat sanayisinde aynı dönemde yaşanan 575 bin kişilik istihdam kaybının yüzde 65'i bu iki sektörde gerçekleşti.

Hazır giyim ihracatı 2022'de 21,2 milyar dolarken 2025'te 16,8 milyar dolara geriledi. Faaliyet kâr marjı tekstilde yüzde 5,8'e, hazır giyimde yüzde 4,8'e düştü. Tekstilde finansman giderleri, faaliyet kârının 1,3 katına ulaştı.

TGSD, Mısır, Fas, Bangladeş, Vietnam ve Özbekistan'a kaptırılan müşterilerin geri kazanılmasının zor olabileceği uyarısında bulundu.

İHRACATÇIYA YÜZDE 10 DESTEK TALEBİ

TGSD, çalışanların alım gücü korunurken işverenlerin maliyetlerinin de azaltılmasını istedi. Bu kapsamda gelir ve damga vergisi istisnalarının genişletilmesi, SGK prim desteğinin artırılması önerildi.

Emek yoğun ve net döviz kazandıran sektörlerde çalışan başına aylık 3 bin 500 TL desteğin sürdürülmesi ve 2027'de asgari ücret artışı kadar yükseltilmesi talep edildi.

Dernek ayrıca ihracatçıya verilen döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10'a çıkarılmasını istedi. Reeskont kredilerinde faiz indirimi ve limit artışı, Eximbank finansmanının genişletilmesi ve verimlilik yatırımları için uzun vadeli kredi imkanları oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.