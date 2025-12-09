2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren tarafını 12 Aralık’ta Komisyon toplantısına davet ederken, bu yıl komisyonun yapısına dair tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

İşçi temsilcilerinin Komisyona katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken milyonlar gözünü zam oranlarına çevirmiş durumda.

“MAKSİMUM YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı değerlendirmede bu yıl sürecin alışılmışın dışında ilerlediğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdursun’a göre:

2026 için beklenen en yüksek zam oranı yüzde 25.

Bu oranın üzerinde bir artış ‘sürpriz’ olur.

Ekonomi yönetiminin devam ettirdiği sıkı para politikası nedeniyle yüksek artış ihtimali düşük.

AÇLIK SINIRI İLE MAKAS DAHA DA AÇILABİLİR

Erdursun, açlık sınırının şu an 30 bin TL seviyesinde olduğunu, 2026 sonunda ise 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini belirtiyor.

Bu senaryoda yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 27 bin 630 TL olacak ve açlık sınırının oldukça altında kalmaya devam edecek.

“ALIM GÜCÜ 2026'DA DAHA DA DÜŞEBİLİR”

Erdursun'un değerlendirmesine göre:

Asgari ücret zammı diğer çalışanların maaşlarına aynı oranda yansımıyor.

Bu durum ücretler arasındaki farkı azaltırken alım gücünü de zayıflatıyor.

Gerçek enflasyon hissedilenin üzerinde olduğu için çalışanlar fiyat artışlarını yakalayamıyor.

Devletten ilave prim veya destek beklentisi ise düşük.

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL

Erdursun’a göre en güçlü ihtimal 27.500 – 28.000 TL bandı.

2026 için düşük oranlı bir artış yapılması halinde, yıl ortasında yeniden düzenleme ihtiyacı doğabilir. Erdursun, sabit gelirlilerin geçim sıkıntısının önceki yıllara kıyasla daha da artabileceğini vurguluyor.