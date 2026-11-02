France Inter’e açıklamalarda bulunan Bakan Farandou, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak 1.700 Euro bandına çekilmesinin iş gücü piyasasında ciddi sarsıntılara yol açabileceğini belirterek, böylesi bir artışın 250 bin kişinin işini kaybetmesi ve enflasyonun tırmanması riskini doğuracağını savundu.

OTOMATİK OLARAK YÜZDE 1 ARTACAK

Ülkede asgari ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla enflasyona paralel biçimde otomatik olarak yüzde 1 oranında artması beklenirken, hükümetin ek bir zam yapıp yapmayacağı da tartışılıyor. Ek artış ihtimaline kapıyı tamamen kapatmayan ve bu seçeneğin kendisi için bir tabu olmadığını dile getiren Farandou, henüz nihai bir karara varmadıklarını ifade etti.

Sendikal kanattan CFDT net 100 Euro, CGT ise 150 Euro tutarında artış talep ederken Bakan, 150 Euro’luk bir zammın yaklaşık yüzde 16’lık bir maliyet sıçramasına denk geleceğini ve doğrudan istihdamı baskılayacağını kaydetti.

MALİYET ARTIŞINI İŞLETMELER KARŞILAYAMAZ

Sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin asgari ücreti net 1.700 Euro’ya çıkarma önerisini eleştiren Bakan Farandou, maliyet artışını göğüslemekte zorlanacak işletmelerin personel azaltımına gidebileceğini, yeni istihdam planlarını rafa kaldırabileceğini ve artan giderleri fiyatlara yansıtarak enflasyon baskısını artırabileceğini vurguladı.

Çalışanların başta yükselen akaryakıt masrafları olmak üzere geçim sıkıntısı çektiğinin farkında olduklarını söyleyen Farandou, şirketlerin de zorlu bir ekonomik konjonktürden geçtiğini hatırlatarak alım gücü ile işveren maliyetleri arasında denge kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Hükümetin sendikalar ile işveren örgütlerini ortak bir paydada buluşturmayı amaçladığını aktaran Fransız Bakan, tarafların 5 Kasım’da gerçekleşecek eylem gününe kadar bir uzlaşmaya varmasını temenni ettiklerini bildirdi.