İşsizlik maaşında 2027 yılı tutarları için asgari ücret kararı bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından belirlenecek ücret, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarını da şekillendirecek.

GZT'nin aktardığı hesaplamaya göre, asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması halinde en düşük işsizlik ödeneği 17.700,82 lira, en yüksek ödenek ise 35.401,64 lira olacak. Bu rakamlar kesinleşmiş ödemeleri değil, zam senaryosunu yansıtıyor.

DÖRT FARKLI ZAM HESABI

Kaynağın 17 Kasım 2026 tarihli haberinde mevcut en düşük işsizlik maaşı 13.111,72 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 26.223,44 lira olarak veriliyor. Haberde, asgari ücrete yapılabilecek artışlara göre şu hesaplamalar yer alıyor:

Yüzde 20 zam yapılırsa en düşük ödenek 15.734,06 lira, en yüksek ödenek 31.468,13 lira.

Yüzde 25 zam yapılırsa en düşük ödenek 16.389,06 lira, en yüksek ödenek 32.779,30 lira.

Yüzde 30 zam yapılırsa en düşük ödenek 17.045,23 lira, en yüksek ödenek 34.090,47 lira.

Yüzde 35 zam yapılırsa en düşük ödenek 17.700,82 lira, en yüksek ödenek 35.401,64 lira.

SON DÖRT AYLIK KAZANÇ ESAS ALINIYOR

İşsizlik ödeneği, sigortalı çalışanın işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas brüt kazancının günlük ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Günlük ödenek, bu ortalamanın yüzde 40'ı olarak belirleniyor.

Hesaplanan işsizlik maaşı, ilgili dönemde geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Brüt ödenekten yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesiliyor. Kalan tutar PTT veya banka hesapları aracılığıyla ödeniyor.