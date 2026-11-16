ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Aralık 2026'da asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 veya üzerinde olmasının, 2027 yılında izlenecek ekonomi politikaları açısından önemli bir gösterge olacağını değerlendirdi. Bankanın temmuz ayında yayımladığı Türkiye raporunda, ücret artışlarının yalnızca ücret politikası bakımından değil, seçim takvimi ve seçim öncesinde izlenecek ekonomi politikaları açısından da önem taşıdığı belirtildi. AÇLIK SINIRIYLA FARKIN YÜZDE 35'E ULAŞMASI BEKLENİYOR JPMorgan, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın 2026 yılı sonunda yüzde 35'e ulaşmasını bekliyor. Raporda, aralık ayındaki ücret artışı bu beklentiyle birlikte ele alındı. Banka, asgari ücretin yanı sıra 2027 yılında emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeler ile genel temel gelir ödemelerini de yakından izlenmesi gereken başlıklar arasında saydı. Bu ücret ve sosyal ödeme politikalarının, 2027 yılı ekonomi politikalarının şekillenmesinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

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