2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik süreç resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak. Ancak görüşmeler başlamadan masada temsil tartışmaları yoğunlaştı; TÜRK-İŞ hükümetin ağırlığına tepki göstererek toplantıya katılmayacağını açıkladı. HAK-İŞ de komisyon yapısının değişmesi gerektiğini savunarak yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesiminin temsilcisi TÜRK-İŞ ile işveren tarafı TİSK’i 12 Aralık saat 14.00’teki toplantıya davet etti. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret süreci, daha ilk adımda temsil krizine takılmış görünüyor.

TÜRK-İŞ, hükümetin komisyon üzerindeki belirleyici rolüne itiraz ederek masaya oturmama kararı aldı. HAK-İŞ ise mevcut temsil yapısının güncellenmesi gerektiğini savundu. Bu tutum, komisyonun işleyişine ilişkin soru işaretlerini artırırken, ilk toplantının katılım düzeyi şimdiden merak konusu oldu.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Komisyonun üye yapısında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ve temsil tartışmasının sonuçlara nasıl yansıyacağı sürecin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Mevcut net asgari ücret 22 bin 104 lira seviyesinde bulunuyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak hesaplanıyor. Komisyon, yeni asgari ücret rakamını 31 Aralık’a kadar belirleyerek kamuoyuna açıklamayı hedefliyor.

2026 asgari ücretinin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanırken, sürecin daha başında yaşanan temsil restleşmeleri pazarlığın seyrini belirsizleştiriyor. Gözler şimdi, 12 Aralık’taki toplantıda kimin masaya oturacağında ve sürecin nasıl şekilleneceğinde.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, geçtiğimiz senelerde asgari ücret zamlarını nokta atışı tahminleriyle tanınıyor.

Erdursun, 2026 asgari ücret zammı için beklediği net oranı açıkladı. Erdursun, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada bu tarihi not edin diyerek 'Asgari ücretin 27 bin 500 TL olmasını bekliyorum' dedi

Gazeteci Cem Küçük, 'Asgari ücrete yüzde 20-25 arasında zam bekliyorum. Daha üstüne çıkmaz' ifadelerini kullandı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret tahminini paylaştı. Karakaş, 'Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum' diyerek 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı.