İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Tia Cordery, emlak piyasasındaki yüksek fiyatlara rağmen kendi evini satın almayı başardı. 13 yaşından itibaren çalışma hayatına atılan Cordery, finansal hedefine ulaşma sürecini ve yöntemlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tia Cordery, TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda, miras veya aile desteği olmaksızın tamamen kendi birikimleriyle mülk sahibi olduğunu açıkladı. 13 yaşından itibaren asgari ücretle çeşitli işlerde çalışan Cordery, gayrimenkul yatırımı için sıkı bir tasarruf disiplini uyguladığını belirtti.

"AYLIK 400 DOLAR TASARRUF ETTİM"

Cordery, hedefine ulaşma sürecinde uyguladığı finansal planı şu şekilde detaylandırdı: 13 yaşından itibaren asgari ücretle çalışma hayatına dahil oldu. Gereksiz tüm harcamaları kestiğini ve kazancının bir kısmını düzenli olarak ev alımı için oluşturduğu bir hesaba aktardığını ifade etti.

O dönemde saatlik yaklaşık 8 dolar kazandığını ve sabit bir gideri olmaması sayesinde aylık ortalama 400 dolar birikim yapabildiğini kaydetti.

SOSYAL ÇEVRE BASKISI

Genç kadın, tasarruf sürecinde sosyal çevresinden eleştiriler aldığını da aktardı. Arkadaşlarının sosyal harcamalarına katılmadığı için "cimri" olarak nitelendirildiğini belirten Cordery, bu dönemde kişisel hedefine odaklanmayı tercih ettiğini ifade etti.

Şu anda gayrimenkul sektöründe çalışan Tia Cordery, deneyimlerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşarak, genç yaşta mülk edinme yöntemleri ve tasarruf bilinci üzerine tavsiyelerde bulundu.