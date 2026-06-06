Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 16.61 arttığını açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 5 aylık enflasyonu yüzde 23.57 hesapladı. Enflasyonun 5 ayda maaşları eritmesi sonucu TÜİK enflasyonu ile asgari ücretli 3 bin 999 TL, en düşük emekli 2 bin 849 lira kaybetti. Yılın başında maaşlara yapılan zamlardan eser kalmadı, memur ve emekli eksiye düştü.

ARA ZAM ŞART

Yılın başında yapılan 5 bin 971 liralık zamla asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin reel alım gücü 5 ayda TÜİK enflasyonuna göre 24 bin 76 liraya, ENAG’ın hesabına göre 22 bin 720 liraya geriledi. 5 bin 971 liralık zamdan geriye TÜİK enflasyonuyla bin 972 lira, ENAG enflasyonuna göre ise sadece 616 lira kaldı. Yılın geriye kalan 7 ayı düşünüldüğünde bu veriler asgari ücrete ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.

Yılın başında 20 bin lira- ya çıkarılan en düşük emekli aylığının alım gücü ise TÜİK enflasyonuyla 2 bin 849 lira eriyerek 17 bin 151 liraya indi. ENAG enflasyonuyla kayıp 3 bin 815 lira, alım gücü de 16 bin

185 lira hesaplandı.

TÜİK verileri, yılbaşında 65 bin 358 lira yapılan öğretmen maaşının 9 bin 310 lira eriyerek 56 bin 48 liraya, mühendis maaşının 12 bin 68 lira eriyerek 84 bin 721 liradan 72 bin 653 liraya gerilediğini ortaya koydu.

Yılın başında 48 bin 487 liradan 58 bin 305 liraya yükseltilen en düşük memur maaşında ise 5 ayda TÜİK enflasyonuyla 8 bin 305 lira erime yaşandı. 9 bin 818 liralık zamdan elde bin 513 lira kaldı. Memurun reel alım gücü 50 bin liraya indi.

Emekliye yüzde 16.61 memura yüzde 12.4 zam

Memur ve memur emeklilerine yılın başında yüzde 11 toplu sözleşme zammı verilmişti. 5 ayda gerçekleşen yüzde 16.61’lik enflasyon bu zammı tümden yuttu, yüzde 5.05 oranında enflasyon farkı alacağı doğdu. Memur ve emekliye temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme yapılacak. Buna göre 5 aylık dönemde kesinleşen zam oranı yüzde 12.4 oldu. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin 5 aylık zam alacağı ise yüzde 16.61 oldu. Haziran enflasyonu yüzde 1.5 civarında gelirse temmuzda memur ve memur emeklilerine yüzde 14.1, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de 18.36 zam yapılacak.