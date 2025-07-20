CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, enflasyonun yılın ilk altı ayında işçi, memur ve emekli aylıklarında erimeye yol açtığına dikkati çekti. Yılın ilk altı ayında maaşlarda yaşanan erimeleri gündeme getirrdi. İktidarın emekçilerin, emeklilerin, memurların cebinden aldığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"HAZİRAN 2025'TE ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI NEREDEYSE VERGİLERE GİTTİ"

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin emekçinin, emeklinin, memurun gelirlerini eritmeye devam ettiğini belirten Başevirgen, “DİSK-AR’ın araştırmasına göre 2025’in ilk altı ayında enflasyonun ücret, maaş ve aylıklara toplam faturası en az 218 milyar 334 milyon TL oldu. İşçi başına altı aylık ortalama erime 6 bin 485 TL oldu. Yılın ilk yarısında asgari ücretin enflasyon kaybı 3 bin 685 TL’yi buldu. Haziran 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL, en düşük memur maaşında ise 9 bin 130 TL oldu. Haziran 2025’te asgari ücretin üç katı düzeyindeki ücretin neredeyse yarısı vergi ve kesintilere gitti” dedi.

"6 AYLIK RESMİ ENFLASYONUN İŞÇİ ÜCRETLERİNDE YARATTIĞI KAYIP 125,3 MİLYAR TL"

Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kaybın devasa boyutlara ulaştığını belirten Başevirgen, “Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 16,67’lik altı aylık resmi enflasyonun maaşlarda yarattığı toplam kayıp en az 218,3 milyar TL oldu. Kayıplar her ay hızla büyüyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te altı aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 125,3 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 41,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 51,3 milyar TL olarak tahmin edildi. Böylece emek gelirlerindeki altı aylık toplam kayıp en az 218,3 milyar TL olarak hesaplandı” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ve asgari ücretin üzerinde gelir elde edenlerin maaşlarındaki erimeleri de gündeme getiren Başevirgen, “Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22 bin 105 TL olan net asgari ücretin mayıs ayında yaşadığı beş aylık kayıp 3 bin 685 TL oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı brüt ücreti olan 29 bin 743 TL alan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 958 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde brüt ücreti yani 38 bin 486 TL alan bir işçinin enflasyon kaybı ise 6 bin 416 TL oldu. AKP iktidarı işçiye, emekliye, memura zam vermek bir yana dursun, artık çalışanların cebindeki parayı bile çalıyor” açıklamasını yaptı.