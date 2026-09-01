İngiltere'de bir spa merkezinde asgari ücretle çalışan 25 yaşındaki Chloe Lovett’in, bütçesine katkı sağlamak için başladığı basit bir ek iş sayesinde hayatı tamamen değişti. Ek gelir getirmesi için ikinci el kıyafet satmaya başlayan genç kadın önce gerçek tam zamanlı işinden istifa etti. İkinci el kıyafet satma işini geliştirmeye başlayan Lovett, şimdilerde aylık yaklaşık 8 bin 300 sterlin (yaklaşık 400 bin TL), yıllık ise 100 bin sterlin (yaklaşık 4,8 milyon TL) kazanmaya başladı.

TALEBE YETİŞEMEZ HALE GELDİ

Geçen eylül ayında tüm odağını bu sektöre çevirme kararı alan Lovett, gardırobundaki fazlalıklardan kurtulmak isterken talebe yetişemez hale geldi. Evinde adım atacak yer kalmayınca erkek arkadaşının da teşvikiyle radikal bir adım attı ve Mayıs ayında "Lovett Or List It" adını verdiği ilk fiziki mağazasını açtı.

Sistemi son derece pratik hale getiren Lovett, müşterilerin getirdiği giysileri kilo bazında alıyor ve sonrasında tek kalmış ikinci el parçaları hem mağazasında hem de dijital platformlarda satışa koyuyor.

GÜNDE 26 BİN LİRA KAZANIYOR AMA HARCAYAMIYOR

Haftada sadece 1 gün dinlenebilen ve 6 günü aralıksız çalışan Lovett, satışların çoğunluğunu internet üzerinden yapıyor. Günde ortalama 400 sterlin (26.158 TL) kazandığını ve aylık gelirinin yaklaşık 400 bin liraya bulduğunu söyleyen Lovett, "İşlerin bu kadar kısa sürede çığırından çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Haftanın 6 günü tamamen doluyum. Şimdi para geliyor ama ben yapım gereği çok temkinliyim, gidip hemen harcamıyorum. Doğru kararı verdiğimden emin bir şekilde kendi işimi yapmanın keyfini çıkarıyorum” dedi.

6 ay içinde işlerini daha da büyüteceğini söyleyen Lovett, daha büyük bir ticari sanayi tesisine taşınarak yanında çalışacak elamanlarının olmasını ve bu başarı hikayesini bir marka haline getirmeyi hedefliyor.