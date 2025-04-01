Cem YILDIRIM

Yılbaşındaki yüzde 30’luk zamla birlikte yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altında kalan asgari ücret günden güne erimeye devam ediyor. Bu erime, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı mart ayı açlık sınırı rakamlarına da yansıdı. Konfederasyonun açlık sınırı bin 500 TL artarak 25 bin 720 TL’ye, yoksulluk sınırı da 2 bin 899 TL artışla 78 bin 230 TL’ye yükseldi. Bu hesapla asgari ücretli çalışan yılın ilk üç ayında 3 bin 622 liralık kayıp yaşadı. Sebze, meyve, et ve balık ürünlerinde fiyat artışlarının devam ettiğini kaydeden Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, en düşük gelir grubundaki vatandaşların tüm gelirlerini gıdaya harcamak zorunda kaldığını vurguladı.

Yanlış politikalar kaybettirdi

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Yıldırım, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olmasına rağmen dünyada gıda fiyatlarının en çok arttığı 8. ülke konumuna geldiğini belirtti. Hükümetin tarım ve gıda planlamasını doğru yapamadığını savunan Yıldırım, “Yanlış politikalar nedeniyle toplumun büyük bir kesimi ekonomik olarak eziliyor” dedi ve şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürerken, tüketim boykotu da gündeme geldi. Boykot halkın demokratik bir tepki yöntemidir ve bu, yurttaşların ekonomik gücünü kullanarak bir mesaj vermesidir. Türkiye’den para kazanan firmalar, bu ülkenin demokrasisine ve hukuk sistemine saygı göstermek zorundadırlar.”

İktidar yetkisini refah için kullanmalı

Siyasi operasonları ve çalışanların mevcut durumunu da değerlendiren Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “İnsanlar geleceğinden endişe duyuyor. Baskıcı politikaların sona ermesi gerekiyor. İktidara verilen yetki sonsuz değil, süreli bir yetkidir. Bu yetki halkın refahını artırmak için kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.