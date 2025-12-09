CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin bir yıl içinde eridiğini belirterek, "Asgari ücretlinin aynı markete gidip aynı ürünleri almak için, cebine en az bir ek maaş daha koyması gerekiyor" ifadesini kullandı. Asgari ücretin 39 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini savunan Gürer, "Asgari ücrete yılda en az üç kez de zam yapılmalı" dedi.

Ocak ayında bir marketten aldığı ürünleri bugün aynı marketten aldığı fiyat ile karşılaştığını belirten Gürer, “Temel gıda ürünlerinde ortalama artış yüzde 60–100 bandına dayanırken, asgari ücretlinin aylık geliri yıl boyunca sabit kaldı. Bu tablo çalışanların gelirinde derin bir erimeyi gözler önüne seriyor” dedi.

Gürer, ocak ayından aralık ayına kadar ekmeğin yüzde 20, salçanın yüzde 80, kahvenin yüzde 129, sütün yüzde 86, dana kuşbaşının yüzde 102, dana kıymanın yüzde 87, tereyağının yüzde 98, beyaz peynirin yüzde 58, pirincin yüzde 74, çayın yüzde 49 arttığını ifade eden Gürer, bir asgari ücretlinin ocak ayında aldığı ürünleri aralık ayında da alabilmek için fazladan çalışması gereken süreyi ürün bazında şöyle anlattı:

Ekmek: 45 saat

Yeşil zeytin: 43 saat

Çay: 111 saat

Pirinç: 166 saat

Yoğurt: 143 saat

Beyaz peynir: 130 saat

Tereyağı: 221 saat

Dana kıyma: 197 saat

Dana kuşbaşı: 230 saat

Kahve: 291 saat

EKSTRA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Asgari ücret ile geçinen yurttaşların ocak ayındaki alım gücüne erişebilmesi için ek bir maaşa ihtiyaç duyduğunu savunan Gürer, "Aynı marka, aynı market baz alınarak hesaplamalarda görüyoruz ki, asgari ücretliye yıl boyunca yapılan ‘sıfır zam’, fiilen milyonlarca çalışanı açlık sınırının altına itti" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücrete yılda en az üç kez zam yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdiklerini söyleyen Gürer, “Asgari ücret mutlak suretle 39 bin liraya çıkarılmalı, emekliler de asgari ücret düzeyinde maaş almalıdır” dedi.