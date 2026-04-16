Yılın ilk aylarından itibaren artan hayat maliyeti, asgari ücretle geçinen çalışanlar arasında ara zam beklentisini canlı tutuyor. Mevcut ekonomik tablo içerisinde alım gücü düşen çalışanlar, asgari ücret ara zammına dair gelecek açıklamaları bekliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, özellikle kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki gelir uçurumuna dikkat çekti.

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA CİDDİ BİR MAAŞ FARKI VAR"

İsa Karakaş, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücretin mevcut seviyesini ve sektörler arası adaletsizliği şu sözlerle ifade etti:

"Asgari ücret şu an 28 bin lira. Siz seneye şubata kadar bunu sabit tuttuğunuz zaman gariban işçi ne yapsın? Bakın, özel sektördeki işçi 28 bin lirayla geçiniyor; aynı işi kamuda yapan bunun üç katından fazla alıyor. Bakın, üç kat asgari ücrete yakın alıyor. Alsınlar, herkes alsın ama bu da bizim işçimiz değil mi?" dedi.

ARA ZAM İÇİN YASAL BİR ENGEL BULUNMUYOR

Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli bulunmadığını belirtti. Sürecin tamamen idari bir karar ve uzlaşı ile ilerleyebileceğini vurgulayan uzman, şu açıklamayı yaptı:

"Yani öyle bir adaletsizlik var ki... Bakın, 'eşit işe eşit ücret' diyoruz; özel sektördeki 28 alırken kamudaki üç katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor. Bunun önünde hiçbir engel yok, hiçbir engel yok. Ne yasal engel var, hiçbir... Hükümet istediği zaman anda toplanır ve dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bunu hemen yapabilir" dedi.

Ara zam takvimini etkileyebilecek dış faktörlere değinen Karakaş, bölgedeki savaş durumunun ve genel ekonomik iklimin belirleyici olacağını ifade etti. Henüz resmi ve somut bir adım atılmadığını dile getiren Karakaş, süreci şu sözlerle özetledi:

"Özellikle şu savaş durumu inşallah bir netleşir. Netleşirse ona göre bir cevabını verebiliriz. Şu anda ortada somut bir gelişme maalesef yok. 'Var' desek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki günlerde bu netleşir. Ankara’dan takip ediyoruz zaten. Yani bu konuda işçi sendikalarının şimdiden aktif olması lazım" şeklinde açıklamada bulundu.

GÖZLER ANKARA'DAN GELECEK HABERLERDE

Sonuç olarak, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda yasal bir engel bulunmasa da hükümet kanadından henüz resmi bir onay gelmiş değil. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak küresel ve yerel gelişmelerin asgari ücretin kaderini belirleyeceğini öngörüyor. İşçi sendikalarının atacağı adımlar ve Ankara kulislerindeki yoğun temaslar, milyonlarca çalışanın maaş tablosunun netleşmesinde kilit rol oynayacak.