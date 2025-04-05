TÜİK'in enflasyon açıklamasının ardından gözler hükümete çevrildi. Emeklisi, çalışanı ve asgari ücretlinin maaşı eriyip alım gücü düşerken beklenti asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasına çevrildi. Hükümetten ara zam için bir sinyal var mı? SGK Uzmanı İsmail Sevinç SÖZCÜ ekranlarında anlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret 22 bin 104 liradan 19 bin 889 liraya kadar eridi.

SÖZCÜ TV'deki Gündem Masası'na katılan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Asgari ücrete ara zam olmalı" dedi.

ARA ZAM OLUR MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sıkı bir duruş olduğunu kaydeden Sevinç, "Asgari ücrete ara zam olmayacak gibi gözüküyor" dedi.

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

-Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatları da inanılmaz bir yükselişte.