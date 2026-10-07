2026 yılı için belirlenen net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşun 35 bin 500 lira ile 36 bin 500 lira arasında olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28’lik artış esas alındığında, net asgari ücret 35 bin 936 lira seviyesine ulaşıyor.

Piyasa beklentilerini yansıtan anketteki yüzde 29.61’lik oran uygulandığında artış, net ücreti 36 bin 389 lira seviyesine çıkarıyor. 2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücret yüzde 27 oranında artış yansıtılmış, temmuz ayında ara zam yapılmamıştı.