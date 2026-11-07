Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi.

Asgari ücret zammına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı ekonomist Yusuf Dinç'ten dikkat çeken bir hesaplama geldi.

Dinç, geçmiş enflasyonun esas alınması halinde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini ve net ücretin 36 bin 498 TL'ye çıkabileceğini belirtti.

GELECEK ENFLASYON YERİNE GEÇMİŞ ENFLASYON VURGUSU

Asgari ücret artışında yalnızca gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentilerinin dikkate alınmasını yeterli bulmayan Dinç, gerçekleşen enflasyonun da hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Hayat pahalılığının Türkiye'deki temel sorunlardan biri olduğuna işaret eden Dinç, tutmayan enflasyon hedefleri üzerinden yapılan ücret artışlarının çalışanların geçim koşullarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dinç'e göre asgari ücret belirlenirken çalışanların yaşam ve geçim şartları doğrudan dikkate alınmalı, geçmiş dönemde gerçekleşen enflasyon ücret artışında belirleyici olmalı.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSUNDA RAKAM 36 BİN 498 TL

Dinç'in paylaştığı hesaplamada yüzde 30'luk zam senaryosu öne çıktı.

Bu oranda bir artış yapılması halinde net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

2026 yılında uygulanan mevcut asgari ücret ise aylık brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ TOPLANTILARDA

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için resmi takvimin aralık ayında başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla birlikte yeni dönem pazarlıklarının başlaması öngörülüyor.