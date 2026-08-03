Asgari ücretin milyonlarca çalışanın hayat standardını belirlediği Türkiye, bu duruma tezat şekilde Avrupa ülkeleri arasında asgari ücret sıralamasında dipten kurtulamıyor.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında asgari ücrette yılın başında sondan 6’ncı sırada yer alırken yıl ortasında Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’nın da gerisine düşerek sondan 4’üncülüğe geriledi. Türkiye’nin gerilemesinin en önemli nedeni tutmayan enflasyon hedeflerine göre belirlenen asgari ücrete ara zam yapılmaması oldu. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, bu yılın ilk yarısında ülkelere göre brüt asgari ücret sıralamasını güncelledi. Türkiye, ara zam yapılmadığı için brüt 33 bin 30, net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücrette, Avrupa ülkeleri arasında geriledi. En güncel kurla 602 Euro’ya karşılık gelen brüt asgari ücretle Türkiye, yalnızca savaştaki Ukrayna, Moldova ve Arnavutluk’u geçebildi.

ALMANYA’DA 4 KATI

Kişi başı gelirin 11 bin dolar olduğu Kuzey Makedonya’da bile asgari ücret, kişi başına geliri 18 bin doları aşan Türkiye’den daha yüksek. Asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler ise 2 bin 771 Euro’yla Lüksemburg, 2 bin 391 Euro’yla İrlanda, 2 bin 343 Euro’yla Almanya oldu. Böylece Almanya’daki asgari ücretli, Türkiye’dekine kıyasla yaklaşık 4 kat fazla kazanıyor.

Ülkemizdeki asgari ücretin yılbaşından bu yana 52 Euro erimesiyle Türkiye 2 sıra daha düşerek sondan 4’üncü sıraya indi. Eurostat’ın yaptığı gibi verileri 10 yıllık zaman süresinde karşılaştırırsak tablo daha da vahim hale geliyor. Türkiye, 2016 yılında asgari ücretin en yüksek olduğu 14’üncü Avrupa ülkesiyken artık son sıralara demir attı.

Asgari ücretli oranında, Avrupa’yı 3’e katladık

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında, asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü tek ülke olarak ön plana çıkıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun tahminlerine göre çalışanların yüzde 46’sı asgari ücret veya altına ücret alıyor. Avrupa ülkelerinde asgari ücretli oranının en yüksek olduğu Bulgaristan’da bile bu oran yüzde 13’ü aşmıyor. Yasal olarak gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması gereken asgari ücret, açlık sınırının 8 bin 865 lira altında bulunuyor. 120 bin lirayı aşan yoksulluk sınırına ulaşmak için 4 asgari ücret bile yetmiyor.