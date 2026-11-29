2027 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dört toplantı yaparak yeni ücreti belirlemesi ve kararın 31 Aralık’a kadar kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Belirlenecek ücret, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

İlk toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Bu görüşmede müzakere takviminin oluşturulması bekleniyor. Sonraki toplantılarda tarafların beklentileri, ekonomik veriler, analizler ve çalışmalar ele alınacak.

Mevcut asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

“ASGARİ ÜCRETİN DE YETERLİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Işıkhan, kasım ayında katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayı içerisinde asgari ücretle ilgili çalışmaları başlatacağız. Asgari ücretin de yeterli olmadığını biliyoruz. Asgari ücret kamuda uygulanan bir ücret değil. Daha çok özel sektörde alt limit olarak konuluyor. Çoğu özel sektör firmalarında da asgari ücret uygulanmıyor."

KARARI 15 ÜYELİ KOMİSYON VERECEK

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümet taraflarından beşer temsilcinin yer aldığı 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücretteki değişiklik yalnızca aylık ücretleri etkilemeyecek. Kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi ödeme kalemleri de yeni ücretten etkilenecek.