Türkiye’de enflasyon ve artan yaşam maliyetleri özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin zorunlu harcamalarından bile kısmalarına neden oluyor. Büyükşehirlerde barınma gideri 25 bin liranın üstüne çıkarken, 22 bin 104 lira ücret alan işçinin kirasını bile ödeyemeyecek duruma sokuyor. Bir diğer zorunlu harcamalar arasında yer alan mutfak giderleri ise cep yakıyor. Gıda enflasyonu dar gelirlinin sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimini günden güne zorluyor.

Son olarak Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM), dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık minimum gıda harcaması 23 bin 615 TL’ye yükseldiğini duydurdu. Yoksulluk sınırı ise 81 bin 686 TL olarak hesaplandı. Bu da mayıs ayında asgari ücretin açlık sınırının 1.511 lira altında kalması demek oluyor. Öte yandan eve iki asgari ücretin girmesi halinde bile toplam 44 bin 208 liralık ücret yoksulluk sınırının neredeyse yarısına denk düşüyor.

NEREDEYSE 5 BİN TL ERİYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise mayısta yaptığı bir açıklamada, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, 29 Mayıs’ta Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) ziyaretinin ardından yaptığı açıklamasında 10 kişiden 6’sının asgari ücret aldığını söyleyerek ara zam verilmesi çağrısı yaptı. Özel, asgari ücretin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre ilk dört ayda yüzde 14’lük enflasyonla 3 bin liradan fazla eridiğini belirtti. “İki ay da böyle geçecek. Bu erime TÜİK’e göre bile 4 bin 500 lirayı geçecek” diyen Özel, ‘enflasyon canavarı’nın altı ayda emekçinin zammını yediğini vurguladı.

Geçen yıl da yapılmadı

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz aylarında ara zam yapılmıştı. Fakat 2024 yazında enflasyonun bir önceki yıldan daha yüksek seyretmesine rağmen bir ara zam yapılmadı. 2025 başında ise asgari ücret yüzde 30 zamlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da milyonlarca emekçinin ara zam talebine ilişkin “Hükümete çağrımız asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin acilen arttırılmasıdır” ifadesini kullanmıştı.