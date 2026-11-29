1960'lı yıllarda evcil sığırlara uygulanan sığır vebası aşısı sayesinde bölgedeki antilop nüfusu beş kat artarken, Serengeti'deki orman yangınları yüzde 80 oranında azaldı. Kuru otların milyonlarca antilop tarafından tüketilmesi yangın yakıtını ortadan kaldırarak bölgeyi karbon depolayan bir orman ekosistemine dönüştürdü.

ÖLÜMCÜL VİRÜS ORTADAN KALDIRILDI

Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yürütülen aşılama kampanyası, evcil sığırlardan yabani antiloplara (gnu) bulaşan sığır vebası virüsünü durdurdu. Hastalığın kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgede göç eden sürülerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Daha önce 250 bin seviyesinde olan antilop popülasyonu, aşı uygulamasının ardından 1.5 milyona ulaştı.

ORMAN YANGINLARI YÜZDE 80 NASIL AZALDI?

Nüfusu 1.5 milyona çıkan antilop sürüleri, Serengeti düzlüğündeki kuru otları düzenli olarak tüketmeye başladı. Kuru bitki örtüsünün otlanarak azaltılması, bölgedeki yangınların yayılmasını sağlayan doğal yakıtı ortadan kaldırdı. Bu otlama faaliyeti sonucunda Serengeti'de meydana gelen orman yangınlarında yüzde 80 oranında düşüş kaydedildi.

AĞAÇLAR YENİDEN BÜYÜMEYE BAŞLADI

Yangınların büyük ölçüde durması, düzlüğün bitki örtüsünde kalıcı bir değişim yarattı. Alevlerin yok etmediği alanlarda ağaçlar yeniden filizlenip büyümeye başladı. Açık otlak alanlarının yerini kademeli olarak ağaçlık alanlar aldı.

KARBON DEPOLAYAN EKOSİSTEME DÖNÜŞTÜ

Ağaç varlığının artması ve yangınların azalmasıyla birlikte Serengeti'nin karbon dengesi tamamen tersine döndü. Sürekli yanan ve atmosfere karbondioksit salan yapı sona erdi. Bölge, atmosferdeki karbonu emen ve depolayan bir orman ekosistemine dönüştü.