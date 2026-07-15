Sinop'ta Ayancık Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Mehmet Kaya, iddiaya göre aynı ilçede kamu görevlisi olarak çalışan A.U.'nun saldırısına uğradı.

İddiaya göre Mehmet Kaya, olaydan iki gün önce Aile Hekimliği Yönetmeliği gereği zorunlu olan aşı takipleri kapsamında mesai saatlerinde arayıp ulaşamadığı A.U.'nun bebeğinin aşısını hatırlatmak amacıyla saat 22.00 sıralarında eşini telefonla aradı, ancak yanıt veren olmadı.

Bir süre sonra Kaya'nın tekrar aradığı numarayı A.U. açtı. Kaya, bebeklerinin aşısının yapılması gerektiğini hatırlattıktan sonra görüşmeyi, "Kusura bakmayın, rahatsız ettim ancak yarın gelinmesi lazım" diyerek sonlandırdı.

DARBEDİLDİ, ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIL OLUŞTU

A.U. ise iki gün sonra Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek Mehmet Kaya'nın bulunduğu muayene odasına girdi. Burada, "Eşimi o saatte aradığın için hesap sormaya geldim" diyerek tehditkâr ifadeler kullandığı ve taciz imasında bulunduğu öne sürülen A.U. ile Mehmet Kaya arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.U'nun attığı yumruk sonucu Mehmet Kaya'nın elmacık kemiğinde üç parçalı kırık oluştu.

Yüzünde kalıcı hasar oluşmaması amacıyla 10 Temmuz'da Samsun Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Mehmet Kaya'ya 10 gün istirahat raporu verildi.

Olayın ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanan "Beyaz Kod" prosedürü işletilerek adli süreç başlatıldı. Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından dosya, 13 Temmuz'da Ayancık Adliyesi'ne gönderildi.

SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ

Olayın ardından sendika temsilcileri saldırıya tepki göstererek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini istedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Sinop İl Başkanı Hüseyin Ulusoy, BASK üyesi Mehmet Kaya'ya saldırıyı kınadı.

Ulusoy, "Konunun takipçisi olacağız. Her türlü adli ve idari soruşturmada üyemizin yanındayız. Bu saldırıyı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da olayın sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.