İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde 12 Nisan saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda 'Aşık Dermani' olarak tanınan Çetin Doğru arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafeden telefonla görüşmek için dışarı çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Çetin Doğru, hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise geldikleri motosiklete binerek kaçmıştı.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda olayda Çetin Doğru'nun yanlışlıkla öldürüldüğü, şüphelilerin asıl hedefindeki kişinin başka biri olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için 107 kilometre boyuncu, 500 ayrı güvenlik kamerasından aldıkları 800 saat görüntüyü inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olayda kullandığı motosiklet İhsaniye köyü yakınlarında yakılmış olarak bulundu. Polis çalıntı olduğu belirlenen motosikletin izini sürerek olaya karışan kişilerin kimliğini tespit etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKARILIP YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Baskınlarda olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında olayı organize eden, motosikleti çalan, motosikleti suç örgütüne veren olayda silah temin eden kişiler belirlendi. Şüphelilerin hepsinin daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Olayda silah kullanan Ediz E.A.(19) ile motosikleti kullanan Altan K.'ın (20), onlara yardım eden Güngör T. ile birlikte daha önceden yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BİR GÜN SONRA FARK ETMİŞLER

Poliste ifade veren şüphelilerin saldırının ardından Çetin Doğru'yu yanlışlıkla vurduklarını bir gün sonra fark ettikleri ortaya çıktı.

Olayın tetikçilerinin bir gün sonra organizatör olduğu iddia edilen Erdem Ç.'yi (23) arayarak "Galiba yanlış hedefe ateş ettik" dedikleri öğrenildi.

Soruşturma sırasında şüphelilerin daha önce de saldırıyı yapmak için kafeteryaya geldikleri ancak hedeflerini göremedikleri için saldırıyı iptal ettikleri belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden ve Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler.