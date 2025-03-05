Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda bulunan Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.
10 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ KIRDILAR
2024 Aralık ayı sonlarında kırılan ve Avcılar Belediyesi tarafından Amasya'dan getirilen usta Yusuf Biçer tarafından onarılan saza tekrar zarar verilince çevre esnafı belediye ekiplerine haber verildi.
Fiber glass malzemeden yapılan sazın sapının yeniden onarılması için Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, çalışma başlattı.
Aşık Veysel'in aynı heykeline yaptırıldığı yıl da açılıştan kısa süre sonra yine benzer biçimde zarar verilmişti.