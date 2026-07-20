İskender Paydaş ve orkestrası, önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Paydaş'ı dinlemeye gelenler arasında iş insanı Mete Vardar ile sevgilisi Özlem Yıldız da vardı. Çift, konser boyunca dostlarıyla sohbet ederek gecenin tadını çıkardı.

İSKENDER PAYDAŞ'A GİTTİLER

İskender Paydaş ve orkestrası, önceki akşam Bodrum'da bulunan bir mekanda konser verdi. Sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla sahne alan Paydaş, enerjik performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

AŞIKLAR POZ VERDİ

Konseri takip eden isimler arasında iş insanı Mete Vardar ile sevgilisi Özlem Yıldız da yer aldı. Çift, konser öncesi ve sonrasında dostlarıyla sohbet ederken, gece boyunca müziğin keyfini çıkardı.

Yaz sezonuna konserlerle başlayan resortta ertesi gün genç sanatçı Aydok Moralıoğlu da sahne aldı. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren tatilciler, Bodrum'un yaz akşamlarında müzik dolu anlar yaşadı.