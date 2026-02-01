Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketliliği "fırtına öncesi sessizlik" olarak ifade etti.. Yatırımcıların panik halindeyken Geçer, asıl büyük dalgalanmanın henüz kapıda olduğunu belirterek altında görülebilecek rakamlara ilişkin tahminlerde bulundu.

YÜKSELİŞ ÖNCESİ DÜZELTME

Piyasalarda perşembeden cumaya geçen gece yarısı yaşanan düzeltme hareketi yatırımcıları tedirgin etti. değerlendiren Selçuk Geçer, yatırımcılara panik yapmamaları konusunda net bir mesaj gönderdi.

Ons altındaki 5 bin 500 dolar seviyesine dikkat çeken ünlü ekonomist, yaşanan geri çekilmeleri "sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendirdi. Ancak Geçer’e göre bu durum, çok daha sert bir yükseliş trendinin hazırlık evresi.

"KRİTİK RAKAMLARA DİKKAT"

Geçer, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının elindeki varlıklara sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak şu çarpıcı tahminlerde bulundu:

Ons Altın: 5 bin 500 dolar ile 6 bin dolar arasındaki sıkışmanın ardından hedefin 6 bin 500 - 7 bin dolar bandı olduğunu söyledi.

Gümüş: 120 doların üzerini gören gümüşte satış baskısı olsa da ana yönün yukarı olduğunu ve asıl büyük hareketin gümüşte yaşanacağını iddia etti.

"Bu bir geri çekilme değil, piyasanın nefes almasıdır. Kısa vadeli dalgalanmalara kapılanlar, büyük ralliyi kaçırabilir."

"ASIL FIRTINA KAPIDA"

Jeopolitik risklerin ve küresel enflasyonun altın fiyatlarını beslemeye devam edeceğini belirten Geçer, yatırımcıları uyardı: "Kısa vadeli hareketlere odaklanıp panik satışı yapanlar kaybedecek. Önümüzdeki günlerde piyasada göreceğimiz asıl dalga, kartların yeniden karılmasına neden olacak."

