İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmam- oğlu ihalelere yolsuzluk karıştırdığı iddiasıyla tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de konserler ile kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ancak asıl kamu zararı yandaş şirketler yaptırılan dövizle geçiş ve yolcu garantili YİD projelerinde yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “İktidarın tercih ettiği YİD modeliyle yapılan 8 karayolu projesini devlet öz kaynağıyla yapsa 22 milyar dolar ödenecekti. Yandaş müteahhitler yaptığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak, 37 milyar dolar zarar var. Aralarında Atatürk Havalimanı pistlerinin parçalandığı projenin ihalesi de olmak üzere 47.9 milyar lira tutarında 25 ihalede de kamu zararı var. Bunları yargıya taşıdık” dedi.

KASALAR DOLUYOR

Şirket kasalarının döviz garantileriyle dolduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, “Zafer Havalimanı yüzde 98 sapma ile dünya rekorlar kitabına girecek. Havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar neredeyse hiç yolcusu olmayan Zafer Havalimanı için Hazine şirkete 208 milyon euro para aktaracak” ifadelerini kullandı. Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turan, Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO’luğuna getirildiğini hatırlatarak burada verilen garantilerin de tutmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Öte yandan Turan, kamu zararı denince akla ilk gelen örneklerden olan AKP’li Melih Gökçek döneminde yaptırılan 801 milyon dolarlık Ankapark’ı da hatırlattı.

Eski bakanın garantisi

1 milyar 338 milyon araç garantisi verildi. Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 87 kez geçseler olmaz.

Bakır madeni

Sinop’un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki maden sahası 79 milyon 800 bin ton maden rezervin mali değeri 13.3 milyar dolar ama ihale bedeli 3.5 milyar lira.

Çayırhan Santrali

Adrese teslim Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının ihalesinde 164 milyar lira değerindeki varlıklar 20 milyar lira veren yandaş şirkete gitti.

Çöp olan Ankapark

AKP’li Melih Gökçek döneminde yaptırılan Ankapark’a 801 milyon dolar harcandı ve işletilemedi.

CHP’li vekil Yavuzyılmaz’a biber gazı

Polis Saraçhane’deki topluluğa müdahale sırasında CHP Genel Başkan yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a biber gazı sıktı. Yavuzyılmaz, ‘’Polislerden sakin olmalarını istedim, orantısız güç kullanmalarını önlemeye çalıştım ancak bana da biber gazı sıktılar’’ dedi.