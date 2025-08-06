Sahte diploma skandalının patlak vermesinin ardından hipnoz seansları ile tanınan psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın da sahte diploması olduğu ortaya çıktı.

Uçak’ın hem Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması hem de Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

"80 BİN LİRA PARA TALEP ETTİ"

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Volkan Uçak, savcılık ifadesinde yurt dışında eğitim aldığını, denklik araştırmaları sırasında bir kişiyle tanıştığını belirtti:

“Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti.”

"PARAYI GÖNDERDİM"

Uçak, e-Devlet’te adının sistemde görünmesiyle ikna olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zafer Hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu’na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu’na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim.”

2024 YILINDA SİSTEME GİRİLMİŞ!

Soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi dışında sahte kimlikle e-imza oluşturulduğu ve bu e-imza üzerinden üniversite sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ortaya çıkarken Uçak adına, 15 Temmuz 2024 tarihinde hem psikoloji lisans hem de klinik psikoloji yüksek lisans programlarına sahte diploma kaydı girildiği anlaşıldı.

Uçak’ın cep telefonu kayıtlarında ise, “SBKEZ” olarak kayıtlı kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği ve diploma kaydının e-Devlet sisteminde görünmeye başladığına dair mesajlar ortaya çıktı. Uçak'ın “anahtarcı Adnan” ismiyle kayıtlı sanık Adnan Taşdemir’le diploma ve ödeme konulu yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

250 BİNE DOÇENTLİK PAZARLIĞI DA YAPMIŞ

Ziya Kadiroğlu ile de diploma temini ve ücretle ilgili mesajlaşmaların olduğu tespit edildi. Uçak’ın “Türkiye İletişim Ofisi” adıyla kayıtlı bir kişiyle 250 bin lira karşılığında doçentlik alınması üzerine yaptığı görüşmeler de telefon kayıtlarında yer aldı.