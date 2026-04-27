Beslenme uzmanı Yang Sihan’ın (Tayvan) paylaştığı raporlar, mutfaklarda yeni bir tartışma başlattı.

"Denizin dört büyük lezzetinden" biri kabul edilen yılan balığı (Monopterus albus), modern insanın saniyeler içinde ihtiyaç duyduğu tüm eksikleri tek başına kapatıyor.

Yılan balığının en sarsıcı özelliği, saniye saniye damarları temizleyen yüksek omega-3 içeriği.

Balık yağı haplarını çöpe atın: Uzmanlara göre, bir porsiyon yılan balığındaki omega-3 miktarı (1800 mg), piyasada satılan iki tam kapsül balık yağına eşdeğer.

Beyin hattı: Meğer yeterli miktarda yılan balığı tüketenlerde hafıza kaybı, bunama ve beyin dejenerasyonu riskleri saniyeler içinde minimize ediliyormuş.

Tavuk butunu solladı

Sporcular ve kas kütlesini korumak isteyenler için asıl protein kaynağı tavuk değilmiş.

100 gram yılan balığında tam 18,1 gram protein bulunurken, aynı ağırlıktaki tavuk butu sadece 14,4 gramda kalıyor.

Yumuşak eti sayesinde yaşlılar ve diş sorunu yaşayanlar için emilen yüksek kaliteli bir protein deposu.

D vitaminiyle kemikleri 'çelik' gibi yapıyor

Uzman Yang Sihan, kalsiyumu bir "tuğla"ya, D vitaminini ise bir "taşıyıcıya" benzetiyor.

800 IU Sürprizi: 100 gram yılan balığı, 800 IU'dan fazla D vitamini içererek bağışıklığı ayağa kaldırıyor.

Göz Kalkanı: İçindeki A vitamini sayesinde göz kuruluğunu bitiriyor ve gece görüşünü saniyeler içinde keskinleştiriyor. Kendisi aynı zamanda 'Mukoza' katmanının en büyük dostu.