Murat Ağırel programdaki sözlerine bir kez daha açıklık getirdi ve şunları dile getirdi:

"Ben FETÖ kumpaslarıyla yargılanmış bir gazeteciyim.

Bu dönemler turnusol kâğıdıdır. Kimin gazeteciliğin, kimin gücün yanında durduğunu gösterir.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı cezaevinde.

Gazetecilik yalnızca kendin için özgürlük istemek değildir; görüşüne katılmadığın meslektaşının da özgürlüğünü savunabilmektir.

Asıl sorular hâlâ ortada:

Fon krizinde kim kazandı, kim kaybetti? Kimler krizden önce çıktı? Hangi hisselerin değeri olağandışı işlemlerle yükseltildi? Denetim kurumları ne yaptı? Siyasi veya bürokratik nüfuz kullanıldı mı?

Yatırım hesabı sahibi olmak suç değildir; hakkında iddia bulunan herkes de suçlu değildir.

Ama hiçbir kamu görevlisi sorulardan muaf değildir.

Ayağıma kelepçe takabilirsiniz. Sokağa çıkmamı engelleyebilirsiniz. Cezaevine de atabilirsiniz. Ama bu soruları ortadan kaldıramazsınız. Çünkü mesele benim ayağımdaki kelepçe değil. Mesele, halkın gerçeği öğrenme hakkı."