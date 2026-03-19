Orta Doğu’da son 24 saat içinde artan çatışmalar ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 112,80 dolara kadar yükselirken, uzmanlar krizin büyümesi halinde fiyatların çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğine dikkat çekti.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

Bölgede tırmanan gerilim, özellikle petrol ve doğal gaz tesislerinin hedef alınmasıyla birlikte enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Brent petrol, önceki günü yüzde 5,9’luk artışla 109,65 dolardan kapatırken, yeni işlem gününde 110 doların üzerine çıkarak 112,80 doları gördü.

MİSLLEME DALGASI YAYILIYOR

İsrail’in İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırının ardından tansiyon daha da yükseldi. Buna karşılık İran ve ona yakın grupların misilleme hamleleri kapsamında Dubai, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da patlamalar ve insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı bildiriliyor.

İran’ın Katar’daki Ras Laffan sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine yönelik saldırısında ciddi hasar meydana geldiği ifade edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yeni misillemelerden kaçınması yönünde uyarıda bulundu. Bu gelişmeler yalnızca petrolü değil, doğalgaz fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi.

200 DOLAR' SENARYOSU GÜNDEMDE

ABD merkezli yatırım bankası Citi’nin analizine göre, çatışmaların enerji arzını daha fazla sekteye uğratması durumunda petrol fiyatları kısa vadede 110-120 dolar bandında kalabilir. Ancak risklerin büyümesi halinde fiyatların 150 ila 200 dolar aralığına kadar tırmanabileceği belirtiliyor. Özellikle İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları artırması ve Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması, piyasalar açısından en kritik senaryolar arasında gösteriliyor.