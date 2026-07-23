İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan yağış için kritik saatlere girdik. Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor. Dün akşam saatlerinde megakenti etkisi altına alan hava asıl patlamayı hafta sonu yaşatacak. Uzmanlar şiddetli yağışın etkisini asıl cumartesi günü göstereceğini söylüyor.

Bugün İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde etkisini gösteren yağışların hafta sonu iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacak. Yağışların cumartesi günü Karadeniz kıyısında çok kuvvetli, iç kesimlerde ise kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte 23-24, Ankara'da ise 20 dereceye kadar gerileyecek.

Asıl yağmur bombası ise cumartesi günü...AKOM ve İstanbul Valiliği, gün ve saat vererek yaptığı uyarılarda yağışın etkisinin hafta sonuna doğru hissedileceğini vurguladı.

yarıların peş peşe yapıldığı fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve lodos, kentin birçok ilçesinde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Olaylarda bazı vatandaşlar hafif yaralanırken, ekipler kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, fırtınanın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savrularak dairelerde hasara neden oldu.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Beykoz'da denize girmek 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise bugün yasaklandı.

Pazartesi günü de İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de etkilisi sürdürecek olan yağışlı sistem yeni haftada yerini tekrar kavurucu sıcaklara bırakacak.