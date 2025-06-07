Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde yatırımlara imza attı.
Kibar, sanayinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
"Güven En Değerli Servet" adlı otobiyografik eseri de bulunan Kibar'ın cenazesi, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
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