Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’de yer alan üniversite mezuniyet sahnesi, çekimlerin yapıldığı Mardin Artuklu Üniversitesi’nde krize neden oldu.

Dizide kullanılan sahnenin üniversitenin mezuniyet alanında çekilmesi, ancak üniversite logosunun kullanılmaması ve yönetimden bilgi alınmaması üzerine Rektör İbrahim Özcoşar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biraz önce gençlerden öğrendim: #UzakŞehir dizisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin mezuniyet töreni canlı yayımlanmış! :)



Fakülte birincisi ve ikincisi olan kıymetli öğrencilerimiz Zerrin ve İpek’i içtenlikle kutluyorum.



Bu vesileyle, sayın dekanımıza kampüsümüzde bu… pic.twitter.com/F9pCyVclI0 — ibrahim özcoşar (@ibrahimozcosar) December 8, 2025

İMA DOLU MESAJ

X hesabı üzerinden sahnenin görüntülerini paylaşan Özcoşar, üniversite kimliğinin kullanılmamasına ve çekim sürecine ilişkin kendisine bilgi verilmemesine tepki gösterdi. Rektör, paylaşımında sitemini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na gönderme yaparak dile getirdi.

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN)

(Rektör Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR)

Konuyla ilgili olarak fakülte dekanlığından veya üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.