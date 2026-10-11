Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Besna ve Sıtkı Fırat çiftinin görkemli düğünü, bölgedeki evlilik geleneklerini değiştirecek önemli bir karara ev sahipliği yaptı. Siyasetçiler, belediye başkanları, aşiret liderleri ve binlerce davetlinin katıldığı törende, düğün masrafları ve yüksek altın talepleri hedefe konuldu.

"GÖSTERİŞTEN UZAK, SADE TÖRENLER TERCİH EDİLMELİ"

Düğünün sağdıçlığını üstlenen Herki Aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, geline 11 Cumhuriyet altını taktıklarını belirterek bundan sonraki süreçte tüm aşiret mensuplarına sadelik çağrısında bulundu. Yüksek masrafların gençleri ve aileleri ekonomik açıdan çıkmaza soktuğunu ifade eden Fırat, gelinlere en fazla 11 Cumhuriyet altını takılması gerektiğinin altını çizdi.

"GENÇLER DÜĞÜN YAPABİLMEK İÇİN İNŞAATLARDA ÇALIŞIYOR"

Aşiret olarak bu kuralı ilk kez kendi çocuklarının düğününde uygulayarak örnek olduklarını vurgulayan Mehmet Fırat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı gençler evlilik masraflarını karşılayabilmek için farklı şehirlere giderek uzun süre çalışıyor. Gençlerimiz inşaatlarda, zincir marketlerde ve zorlu iş kollarında para biriktirmeye çalışıyor. Artık bu ağır yükün azaltılması gerekiyordu. Biz Herki Aşireti olarak takı geleneğinde ilk adımı attık. Gösterişten uzak, sade törenlerin yaygınlaşması gençlerimizin evlilik sürecini ciddi oranda kolaylaştıracaktır."

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten aşiret liderinin bu hamlesi, bölgede evlilik hazırlığı yapan gençler ve aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.