Devlet Bahçeli, Hakkari’nin köklü aşiretlerinden Pinyaniş Aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası Piruzbeyoğlu, Kürtçe bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Türkçe’ye çevirisinde ‘anlam kayması’ yaşandığını bildirildi. Bunun üzerine Piruzbeyoğlu yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Röportajın Türkçeye aktarılması sırasında, bazı ifadelerin çevirisinde anlam kaymasına neden olan bir farklılık yaşanmış ve bu durum kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiştir. Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği husus; ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin, komşularımız Irak, Suriye ve İran’ı da kapsayan daha geniş bir “Terörsüz Bölge” perspektifinin parçası olduğudur.”