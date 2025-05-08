Kentte 10 yıldır imitasyon takı mağazası işleten Zana Borak (32), özellikle son dönemde hem evlenecek çiftlerin hem de düğün davetlilerinin altın yerine altın kaplama imitasyon takıları tercih etmeye başladığını belirtti. Borak, “Van ve çevresi, birçok aşirete ev sahipliği yapıyor. Bu düğünlerde gösteriş önemli olduğu için altınlar ön plandaydı. Ancak fiyatların artmasıyla birlikte artık vatandaşlar görünüm olarak altına benzeyen ama maliyeti çok daha düşük olan takıları tercih ediyor” dedi.

ARTIK İMİTASYON TERCİH EDİYORLAR

Borak, gümüş, bakır ve pirinç gibi madenlerden üretilen, altın suyuyla kaplanan takıların görüntü açısından altına benzediğini; 22 ayar altın bir setin kuyumcuda yaklaşık bir milyon liraya satıldığını, buna karşın benzer görünümlü imitasyon setlerin 5 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade etti.

İmitasyon takı deneyen Zerda Karabulut ise, “Altın çok pahalı. Yakınımın düğünü için altın almam mümkün değil. Bu nedenle imitasyon tercih ediyorum. Hem şık hem uygun fiyatlı” dedi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde, imitasyon takılara olan talebin daha da artması bekleniyor.