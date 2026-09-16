“AŞIRI DERECEDE GEBEYİM”

Melike Şahin, paylaştığı karelerin altına hamileliğinin son dönemini esprili bir dille anlattığı uzun bir not yazdı.

Şarkıcı, “Şarkı tanıtacak halim kalmadı aşırı derecede gebeyim. ‘Ölmem, ölemem’le geçen bir haftanızla ilgili iki kelam etmek isterseniz zevkle okurum. Biraz eski Melike, biraz gün batımı martıları, nağmeler ve tabii ki Zümrüdüanka ablalar. Benim aklıma bunlar geliyor ve midem sürekli yanıyor.” ifadelerini kullandı.