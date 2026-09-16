DOĞUM ÖNCESİ SON POZLAR
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Doğum için gün sayan ünlü şarkıcı, hamileliğinin son günlerinden yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
“AŞIRI DERECEDE GEBEYİM”
Melike Şahin, paylaştığı karelerin altına hamileliğinin son dönemini esprili bir dille anlattığı uzun bir not yazdı.
Şarkıcı, “Şarkı tanıtacak halim kalmadı aşırı derecede gebeyim. ‘Ölmem, ölemem’le geçen bir haftanızla ilgili iki kelam etmek isterseniz zevkle okurum. Biraz eski Melike, biraz gün batımı martıları, nağmeler ve tabii ki Zümrüdüanka ablalar. Benim aklıma bunlar geliyor ve midem sürekli yanıyor.” ifadelerini kullandı.
DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR
İlk kez anne olmaya hazırlanan Melike Şahin, karnı burnunda verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının hamileliğinin son döneminden yayınladığı kareler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Şahin’in doğum heyecanını yansıtan paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum da geldi.
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