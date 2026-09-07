Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından CDU Federal Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bild gazetesi haberine göre Merz, dün geceki sonuçlara vereceği yanıtı görüşmek üzere bu sabah CDU partisi içinde acil toplantı çağrısında bulundu. Gazete, “Merz büyük bir baskı altında” diye ekledi. Merz’in TSİ 14.30 civarında basına açıklama yapması bekleniyor.

Alman basını Bild'in haberine göre "AfD'nin kazandığı başarı karşısında dehşete düşen" 70 yaşındaki Şansölye Merz, doğu eyaletinde aşırı sağcı bir hükümetin gelmesi ve Federal Parlamento'da parti tarihinin en fazla koltuğunu kazanması sonrası konuşma yaptı.

Merz konuşmasında, "Güçlü bir anayasamız var, aşırı sağcı bir eyalet hükümetine karşı anayasayı savunmak için tüm araçlara sahibiz; ancak parti sistemimizde tektonik bir sarsıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, "Bu durum partimizi temellerinden sarsıyor. Ben de dahil olmak üzere, federal hükümet de dahil olmak üzere hiçbirimiz olağan gündeme geri dönemeyiz" diye ekledi.

Merz'in konuşması, bazı çevrelerce bir 'veda konuşması' olarak yorumlandı. Anayasa ve devlet araçlarına vurgu yapması ve koalisyonlardan bahsetmemesi dikkat çekti.

Merz'in AfD zaferinin ardından çekilen fotoğrafının sosyal medyada dolaşması ise bu izlenimin üzerine eklendi. Arabasına binen Merz'in fotoğraftaki surat ifadesi, tartışma yarattı.

'AfD PARTİMİZİ YOK EDECEK'

Açıklamalarında AfD zaferiyle ortaya çıkan durumun ciddiyetine vurgu yapan Friedrich Merz, kendi eksikliklerine de değindi.

Özeleştiride de bulunan Merz, "İnsanlarla duygusal bir bağ kurmayı başaramadık" diyerek halkın duygusal desteğinin eksik olduğunu ve bunu görmezden gelemeyeceklerini belirtti.

Liderlik kadrosunda sorunların açıkça konuşulması gerektiğini belirten Merz, kamusal alanda partiye karşı yapılan açıklamaların zarar verdiğini ifade etti.

Merz, "Bunu ancak liderlik kadrosunda sorunları açıkça konuşursak başarabiliriz" dedi.

CDU'nun seçimi ağır bir şekilde kaybettiğini ve bunun parti için hazin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Merz, Moskova ve ABD'den AfD'ye gelen tebrik mesajlarına değindi.

Merz, AfD'nin amacının CDU'yu tamamen yok etmek olduğunu, bu partiyle hiçbir iş birliği yapılamayacağını ve CDU'nun Adenauer ile Kohl'ün temelleri üzerinde durduğunu ekledi.

ESKİ BAŞBAKAN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Parlamento için kritik olan Saksonya-Anhalt eyaletinde yüzde 17,2 oy alarak ağır bir yenilgi yaşayan ve dolaylı olarak görevden çekilme sinyali veren 47 yaşındaki Eyalet Başbakanı Sven Schulze ise son derece sert geçen seçim sürecini değerlendirdi.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Schulze, anketlerin daha iyi sinyaller verdiğini ancak AfD'nin kampanya yürütme mekanizmalarının ve saldırılarının acımasızlığının emsalsiz olduğunu aktardı.

Halkın bu durumu önemsemediğini ve AfD'nin sandığa gitmeyen seçmenleri mobilize ettiğini belirtip, "Bu son derece acı veriyor ama bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

Saat 11:00'de başlayan CDU toplantısında soğuk bir havanın hakim olduğu ve fotoğrafçıların bulunduğu sırada Schulze'ye yönelik bir teşekkür konuşması ya da çiçek sunumu yapılmadığı görüldü.

Merz'in saat 13:30 sularında Schulze ile birlikte kamuoyunun karşısına çıkması planlandı.

ALMAN PARTİLERİ VİTESİ BEŞE TAKTI

Seçimlerin ardından Berlin'de CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümetinin geleceği ve parti liderlerinin durumu tartışılmaya başlandı.

Başbakan Merz, saat 09.00'da yapılması planlanan başkanlık divanı toplantısını erteleyerek öncelikle makamında bazı CDU'lu eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, "Bir veya iki hafta içinde yeniden olağan gündeme dönmemeliyiz" diyerek, partinin insanların beklentilerini anlaması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün de öğleden sonraki Berlin seçim kampanyasına destek vermek üzere kentte bulunduğu bildirildi.

Koalisyon ortağı SPD cephesinde de yüzde 9,3'lük sonuç nedeniyle huzursuzluk yaşanıyor. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf (35) eyalet parlamentosuna girmeyi "çok, çok istikrarlı bir şekilde başardıklarını" savunsa da parti içindeki huzursuzluk sürüyor.

SPD Eş Başkanı Bärbel Bas (58) ise olağanüstü kongre taleplerine şu aşamada olumsuz yanıt verilse de konuya ilişkin tartışmaları göz ardı edemeyeceğini kabul etti.

SPD'nin 20 Eylül'de seçime gidecek Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig'i (52) de dikkate alarak hükümetteki rolüne odaklanacağı belirtiliyor.