Fransa'da günlerdir devam eden sıcak hava dalgası, ülkenin siyasi merkezlerinden Ulusal Meclis'e de yansıdı. Paris'teki Meclis binasında iki gün üst üste klima arızası yaşanırken, milletvekilleri Genel Kurul'da zor anlar yaşadı.

FRANSA ULUSAL MECLİS'TE KLİMA KRİZİ

Aşırı sıcakların etkisini artırdığı Fransa'da Ulusal Meclis'te yaşanan klima sorunu gündem oldu. Meclis Genel Kurulu'nda sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle milletvekilleri için bazı kurallar geçici olarak esnetildi.

VEKİLLER YELPAZE KULLANDI

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, elinde yelpazeyle yaptığı konuşmada birçok milletvekilinin de yelpaze kullandığını belirtti. Braun-Pivet, buzlu su tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle Meclis'in tüm binalarında klima sisteminin devre dışı kaldığını açıkladı.

Eldeki sınırlı kaynakların Genel Kurul bölümünün klima sistemi için kullanıldığını belirten Braun-Pivet, sıcaklığın ilerleyen saatlerde daha fazla hissedilebileceği uyarısında bulundu.

CEKET VE KRAVAT ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Meclis Başkanı, milletvekillerine serinlemeleri için Meclis içerisindeki butikte "olağanüstü yelpazeler"in satışa sunulduğunu söyledi. Bu öneri bazı milletvekillerinin gülümsemesine neden olurken, aşırı sıcaklar nedeniyle Genel Kurul'da ceket ve kravat zorunluluğu da kaldırıldı.

Öte yandan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Christophe Blanchet de önceki oturumda klima problemine dikkat çekmiş, yaşanan durumun çalışmaların önüne geçmeyeceğini belirtmişti. Blanchet, milletvekillerine esprili bir dille "Meclis'teki havayı ısıtmama" çağrısında bulunmuştu.

AVRUPA'DA SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan; Fransa'nın başkent Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, son 24 saatte hastanelere yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verildi.

Kırmızı alarm verilen vilayetlerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, fırtına riski nedeniyle 34 vilayette de turuncu alarm verildi.

ÖLÜMLER SEBEBİYLE CENAZE SALONLARI DOLDU

Fransa’daki Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, BFMTV’ye yaptığı açıklamada, Paris’teki iki cenaze salonunun da dolduğunu doğruladı.

Caton, Paris’teki tüm cenaze salonlarının dolu olmasına şaşırmadığını belirterek, "Hafta başında şaşkın olabilirdik ancak perşembe gününden bu yana durum kötüleşiyor." dedi.

Ciddi sayıda ölüm yaşandığını kaydeden Caton, Paris’in yakın çevresindeki cenaze salonlarında da yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Caton, ailelere yakınlarının naaşlarını daha uzaktaki cenaze salonlarına götürmeyi tavsiye etmekten başka seçeneklerinin olmadığına işaret ederek, "Bu aşamada başka bir çözümümüz yok." ifadesini kullandı.