Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar 29 Haziran Pazartesi günü itibarıyla Türkiye’ye giriş yaptı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının ani bir artışla mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağı ve neredeyse tüm şehirlerde termometrelerin 30 derece sınırını aşacağı öngörülüyor.

SICAKLIK 50 DERECEYİ BULACAK

Sıcak hava dalgasının en yoğun hissedileceği yerler ülkenin güney ve güneydoğu kesimleri olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte gölgedeki sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı hesaplanırken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık seviyesinin yer yer 50 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve yaşlıların günün en dik saatlerinde dışarı çıkarken tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İSTANBUL'DA POYRAZ DA SICAKLIĞI ENGELLEYEMEYECEK

Megakent İstanbul'da hafta boyunca serinletici etkisiyle bilinen kuzeyli poyraz rüzgarları sert esecek ancak bu durum sıcaklık artışının önüne geçemeyecek. İstanbul'da gün içinde nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması, termometrelerin ise hafta boyunca 30 derecenin altına düşmemesi bekleniyor. Bu durumun, geceleri dahi şehir genelinde nemli ve boğucu bir havanın hakim olmasına yol açacağı tahmin ediliyor.

KUZEY EGE VE MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.