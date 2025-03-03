Uzmanlar, fazla tuz tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini sıklıkla dile getirir. Aşırı tuz kullanımı ise vücudumuzda pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabilir ve uzun vadede çeşitli hastalıkların riskini artırabilir. Tuz tüketiminin aşırıya kaçması vücuttaki sodyum dengesini bozarak su tutulmasına neden olur. Bu durum damarlar üzerindeki baskıyı artırarak yüksek tansiyona yol açabilir. Yüksek tansiyon ise kalp hastalıkları riskini yükseltir, damar sertliği ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Öte yandan böbrekler, kandaki fazla sodyumu atabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu aşırı yüklenme zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, böbrek taşlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Fazla tuz, vücudun suyu tutmasına da neden olarak ellerde, ayaklarda ve yüzde şişliklere neden olurken, genel vücut sağlığını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda aşırı tuz tüketimi, kemik sağlığını da tehdit eder. Kalsiyum kaybını artırarak kemiklerin zayıflamasına ve zamanla osteoporoz gibi kemik erimesi hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlar.

TAT ALMA DUYUSUNU BOZAR

Mide sağlığı da fazla tuzdan olumsuz etkilenir. Tuz, mide zarını tahriş ederek mide ülseri ve hatta mide kanseri riskini artırabilir. Diğer bir önemli olumsuz etki ise tat alma duyusunu etkileyebilmesidir. Sürekli yüksek tuz tüketimi, tat alma duyusunu bozarak kişiyi daha fazla tuzlu gıdalara yönlendirebilir. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesini öneriyor.