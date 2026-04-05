Biyolog Julie Jung liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Journal of Nematology dergisinde yayımlanan çalışmada, gölün dibinde yaşayan yeni bir nematod türü tanımlandı. Diplolaimelloides woaabi adı verilen bu canlı, 1,5 milimetreden kısa boyuyla ekstrem koşullarda yaşamını sürdürüyor. Bu keşifle birlikte nematodlar, artemia ve tuz sineklerinden sonra bu zorlu ekosistemde varlığı kanıtlanan üçüncü çok hücreli organizma grubu olarak kayıtlara geçti.

CANLI TAŞLARIN İÇİNDE ÜÇ YILLIK ANALİZ

Yeni türün tespit süreci, göl tabanındaki mikrobiyalit adı verilen ve bakteri katmanlarının tortuları birleştirmesiyle oluşan kayalık yapıların incelenmesiyle başladı. 2022 yılında bu oluşumlardan toplanan örnekler, laboratuvar ortamında üç yıl süren modern görüntüleme ve DNA dizileme teknikleriyle analiz edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mikrobiyalit yüzeyindeki bakterilerle beslenen bu solucanın tamamen yeni ve bölgeye özgü bir tür olduğu bilimsel olarak doğrulandı.

YEREL KÜLTÜR VE EKOSİSTEM İÇİN KRİTİK ÖNEM

Yeni türe isim verilirken bölgenin tarihi sahibi olan Şoşone yerli halkıyla istişare edildi ve Şoşone dilinde "solucan" anlamına gelen "woaabi" kelimesi tercih edildi. Bilim insanları, bu mikroskobik organizmaların gölün kirlilik ve tuzluluk değişimlerini izlemek için birer "canlı sensör" görevi göreceğini vurguluyor. Özellikle su seviyesinin düştüğü son yıllarda, bu hassas organizmaların durumu tüm ekosistemin sağlığı hakkında erken uyarı sinyali verebilecek.