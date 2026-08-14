Azerbaycan, petrol dışı ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan nar ihracatında dikkat çekici bir başarı yakaladı. Ülke, geçen yıl taze nar ve işlenmiş nar ürünlerinden 48,2 milyon euro gelir elde etti.

23 BİN HEKTARDA NAR ÜRETİLİYOR

Ülke genelinde 23 bin hektarlık alanda 200'den fazla nar çeşidi yetiştiriliyor. Nar; meyve suyu, konsantre, nar şarabı ve çekirdek yağı gibi ürünlere dönüştürülerek 26 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

GULOYSHA ÇEŞİDİ ÖNE ÇIKIYOR

Azerbaycan Nar Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Farhad Garashov, Avrupa Birliği standartları ve ülkenin coğrafi konumunun ihracatta avantaj sağladığını belirtti. İnce kabuğu, bol suyu ve dengeli tadıyla Guloysha çeşidinin küresel pazarda öne çıktığını söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ VURDU

Sektörün büyümesine rağmen iklim değişikliği üreticileri zorluyor. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bu yıl nar rekoltesinde yüzde 15 ila 20 arasında düşüş yaşanırken, nar şarabı üretiminin de yüzde 30 ila 40 azalması bekleniyor.

Üreticiler su kaybını azaltmak için damla sulama ve dijital su yönetimi sistemlerine yöneliyor. Öte yandan 2024'te UNESCO listesine alınan Göyçay Nar Festivali, Azerbaycan narının uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor.