Burano ve Torcello’ya tekneyle yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki ada, standart bir futbol sahasından biraz daha küçük. Uzun yıllar askeri amaçlarla kullanılan Crevan, günümüzde özel mülkiyette ve tarihi yapıları konut olarak değerlendirilmiş durumda.

NAPOLYON DÖNEMİNDE KALE İNŞA EDİLDİ

Adanın askeri geçmişi 19. yüzyılın başlarına uzanıyor. 1806 yılında Napolyon döneminde Fransız ordusu, Venedik Lagünü’nün kuzeyini Avusturya İmparatorluğu’na karşı korumak amacıyla burada stratejik bir savunma noktası kurdu.

Crevan, 1815’te Avusturya hakimiyetine geçti. Veneto’nun İtalya Krallığı’na katıldığı 1866 yılından itibaren ise İtalyan devletinin kontrolünde kaldı. Ada, Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askeri amaçlarla kullanılmaya devam etti.

Uzun süre bakımsız kalan ada daha sonra özel mülkiyete geçti. Tarihi binalar restore edildi ve adanın en dikkat çekici yapısı olan Napolyon döneminden kalma kale, mevcut sahibi tarafından dört yatak odalı bir villaya dönüştürüldü.

HELİKOPTER PİSTİ VE ÖZEL İSKELESİ VAR

Adada tarihi yapının yanı sıra bakımlı çimler, ağaçlarla çevrili alanlar ile meyve ve sebze bahçeleri bulunuyor. Ulaşım için iç kanal boyunca uzanan özel bir iskele mevcut. Ayrıca adada bir helikopter pisti de yer alıyor.

Crevan Adası, lüks gayrimenkul şirketleri aracılığıyla yeni sahibini arıyor. Ancak diğer birçok lüks gayrimenkul ilanından farklı olarak istenen fiyat açıklanmadı. Satış bedelinin yalnızca ciddi şekilde ilgilenen potansiyel alıcılarla paylaşılacağı belirtildi.

Venedik Lagünü’nde satışa sunulan tek özel ada da Crevan değil. Swarovski ailesinin bir varisine uzun yıllar ait olan Santa Cristina Adası, Haziran 2026’da yaklaşık 24 milyon euro bedelle satışa çıkarılmıştı. Bölgede 1500’lü yıllardan kalma savunma yapılarına sahip başka özel adalar da alıcı arıyor.