Merkezi İstanbul’da bulunan Seba İnşaat, lüks villaların yapım aşamasında asırlık sakız ağaçlarının ortasından temel kazdı, perde duvar yaptı. İnşaatçılar anıt ağaçların köklerini tahrip etti. Villaların bahçesinde kalan sakız ağaçlarının bir süre sonra tamamen kesilerek havuzlara yer açılacağı öne sürüldü. Villa inşa edilen alanlarda kaç adet tescilli sakız ağacının kesildiği ise inceleme sonucu tespit edilecek.
Çeşmeli çevreciler, rant uğruna sakız ağacı katliamını Çevre Bakanlığı ve Çeşme Belediyesi’ne şikayet etti. Belediye ekipleri olay yerine giderek tutanak tuttu ve tahribatı bakanlığa bildirdi.